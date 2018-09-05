Аналитики: в «национальных» республиках власть поддерживают безусловно

Центр политического анализа (ЦПА) подготовил доклад о готовящихся 9 сентября выборах. По версии аналитиков, безусловной поддержкой власть пользуется в «национальных» республиках.

Наиболее протестными же считают Амурскую, Ярославскую, Иркутскую и Свердловскую области, отчасти — Омскую и Забайкальский край, передает «Политика сегодня».

При этом явка, по прогнозам ЦПА, составит от 30% до 40%. Падение явки аналитики связывают как с усталостью из-за прошедших выборов президента, так и с общемировыми трендами.

В регионах, где высока местная политическая активность, стоит ожидать явку на уровне 40%, для территорий со средним уровнем политической конкуренции — 30—35%, для стабильных в политическом смысле регионов (с популярным кандидатом) — в районе 30—50%.