Депутат-коммунист объявил о выходе из гордумы Ижевска и пожелал ей «взросления»

Депутат городской думы Ижевска от КПРФ Дмитрий Сурнин написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата. Фотографию заявления он опубликовал на своей странице в Facebook. Свое решение он объяснил тем, что у думы отсутствует позиция по ряду важных вопросов, при этом пожелал ей «взросления».

По его мнению, муниципальный парламент в полной мере не оправдал ожидания горожан, в частности, не смог выбрать главу города.

«Именно мы — городская дума, несем полноценную ответственность за криво созданную, погрязшую в разборках Общественную палату города», — написал Сурнин.

Он также раскритиковал желание депутатов оставить наказы избирателей как «функцию дарения «подарков» в своих округах, чтобы «объяснить» избирателям, зачем нужны депутаты», при этом средства выделяются из городского бюджета.

Комментируя свое решение «Реальному времени», Сурнин сказал, что оно не связано с возможным переходом на новую работу. Ранее его депутатскую деятельность отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.



Напомним, на прошлой неделе дума не смогла избрать главу города, так как ни один кандидат не получил необходимого минимума голосов, шесть бюллетеней были испорчены.

Дмитрий Сурнин был избран в гордуму Ижевска по спискам КПРФ.