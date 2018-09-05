ЦИК выявил судимость у 336 кандидатов, участвующих в выборах 9 сентября

Центризбирком России обнаружил у 336 кандидатов, участвующих в выборах разного уровня 9 сентября, судимость. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы провели проверку 10 тыс. кандидатов, участвующих в выборах. <...> Выявлено 336 человек», — сказал он.



По его словам, 152 кандидата из этого числа не указали сведения о судимости, что является нарушением закона, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Казани в довыборах в Госсовет РТ победил самовыдвиженец Рустем Хасанов.