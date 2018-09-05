В Самаре сменную обувь учеников гимназии выбросили на улицу

В Самаре в гимназии №1 пройдет проверка после публикации в соцсетях фотографии с разбросанной на улице обувью учеников.

На снимке видно, что сменная обувь лежит на асфальте. Автор поста отметил, что «по распоряжению директора вся детская обувь была выкинута из раздевалок на улицу». Позже инцидентом заинтересовались в администрации губернатора Самарской области. Чиновники пообещали разобраться в произошедшем.

В гимназии №1 также прокомментировали ситуацию. Директор образовательного учреждения Лариса Загребова принесла извинения родителям и пояснила, что на склад была вынесена обувь, которая была оставлена в гардеробах в конце учебного года и не востребована за весь летний период.

«Сотрудники, которые не проследили за детьми, пришедшими за своей обувью и не обеспечившими порядок, наказаны», — приводит ее слова «АиФ-Самара».

На данный момент снимок с разбросанной на улице обувью удален из соцсети.

Напомним, скандал вокруг гимназии №1 в Самаре разворачивается не в первый раз. Сейчас идет процесс, в рамках которого бывший директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева обвиняется в получении взятки в крупном размере.