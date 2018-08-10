Экс-директору самарской гимназии грозит 7 лет колонии за взятку в 800 тысяч рублей

Бывший директор самарской гимназии №1 Любовь Картамышева обвиняется в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в августе прошлого года она попросила за перевод девочек-близняшек в четвертый класс 800 тысяч рублей. Свои действия объяснила тем, что в гимназии существует проблема с кровлей бассейна и все деньги пойдут на реконструкцию объекта. Во время передачи денег женщина была задержана.

На данный момент суд решил продлить Картамышевой срок домашнего ареста, пишет «Комсомольская правда — Самара». Представители гособвинения запросили для нее 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишение права занимать руководящие должности в сфере образования сроком на 5 лет.

Напомним, ранее заммэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки в размере 2 млн рублей от строительной компании.