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Судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей

11:57, 05.09.2018
Судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей
Фото: pxhere.com

Судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила пресс-служба ГУ УФССП РФ по РБ.

Судебные приставы республики приходили домой к алиментщикам и проверяли их имущественное положение. Коме того, проводили проверки бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, а также применяли иные меры принудительного взыскания.

Напомним, в конце августа таксист из Стерлитамака Ильфат Баталов обвинил судебного пристава в угрозе убийством. Однако полиция и прокуратура не стали возбуждать уголовное дело. УФССП по Башкирии обещал проверить инцидент.

ОбществоВласть Башкортостан
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