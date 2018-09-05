Судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей

Судебные приставы Башкирии взыскали алиментов на 6 млн рублей в рамках ежегодной акции «Собери ребенка в школу». Об этом сообщила пресс-служба ГУ УФССП РФ по РБ.

Судебные приставы республики приходили домой к алиментщикам и проверяли их имущественное положение. Коме того, проводили проверки бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников, а также применяли иные меры принудительного взыскания.



Напомним, в конце августа таксист из Стерлитамака Ильфат Баталов обвинил судебного пристава в угрозе убийством. Однако полиция и прокуратура не стали возбуждать уголовное дело. УФССП по Башкирии обещал проверить инцидент.