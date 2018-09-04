В Казань приехала экс-гендиректор ЮНЕСКО

Бывший генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова прибыла в Казань сегодня, 4 сентября, для участия в Казанском форуме по межкультурному диалогу.

В международном аэропорту «Казань» ее встретил Государственный Советник РТ, специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев, передает пресс-служба президента.

В рамках программы Казанского форума Ирина Бокова примет участие в церемонии открытия Казанского международного фестиваля мусульманского кино, которая состоится сегодня вечером в КРК «Пирамида».

Напомним, Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 10 сентября 2018 года.