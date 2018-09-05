Американская пшеничная ассоциация прекратит работу в России из-за отсутствия спроса

Американская пшеничная ассоциация (U.S. Wheat Associates) с 1 октября закрывает подразделение в РФ из-за отсутствия спроса на пшеницу из США в России. Об этом говорится в сообщении организации.

«Исходя из доступных данных о запасах пшеницы в России, мы считаем, что настало время завершить нашу миссию и продолжить направлять ресурсы на рынки, где наш экспортный объем растет», — приводит фрагмент сообщения «РИА Новости».

Ассоциация открыла московский офис в 1992 году для более тесного сотрудничества с правительством РФ и представителями аграрного сектора страны. По мере роста производства российской пшеницы и превращения России в экспортера зерна организация стала заниматься мониторингом качества и ценовой политики.



Отметим, что в этом году Россия может стать мировым лидером по экспорту пшеницы. Основной вклад в вывоз зерна за рубеж вносят несколько регионов Центральной части страны, Юга и Северо-Запада.