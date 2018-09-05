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Правительство РФ не поддержало идею создания отдельного фонда для цифровой экономики

03:03, 05.09.2018
Правительство РФ не поддержало идею создания отдельного фонда для цифровой экономики
Фото: government.ru

Правительство РФ не поддерживает идею создания отдельного фонда для развития цифровой экономики. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов.

«Эта идея не поддерживается. У нас слишком много партнеров. Это не только расходы Минкомсвязи, это расходы Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава, Минпросвещения», — цитирует Акимова ТАСС.

Он также добавил, что серьезные расходы по реализации программы несут регионы и бизнес.

По его словам, из федерального бюджета на программу на срок до 2024 года потратят более 1 трлн рублей. Расходы по отдельным направлениям он не уточнил.

Ранее сообщалось, что бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ» может превысить 3,5 трлн рублей.

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