Правительство РФ не поддержало идею создания отдельного фонда для цифровой экономики
Правительство РФ не поддерживает идею создания отдельного фонда для развития цифровой экономики. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов.
«Эта идея не поддерживается. У нас слишком много партнеров. Это не только расходы Минкомсвязи, это расходы Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава, Минпросвещения», — цитирует Акимова ТАСС.
Он также добавил, что серьезные расходы по реализации программы несут регионы и бизнес.
По его словам, из федерального бюджета на программу на срок до 2024 года потратят более 1 трлн рублей. Расходы по отдельным направлениям он не уточнил.
Ранее сообщалось, что бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ» может превысить 3,5 трлн рублей.
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