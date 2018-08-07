На нацпрограмму «Цифровая экономика РФ» могут потратить свыше 3,5 трлн рублей

Бюджет национальной программы «Цифровая экономика РФ», рассчитанной до 2024 года, может превысить 3,5 трлн рублей. Это следует из проекта, который Минкомсвязь должна внести в кабмин 15 августа.

В программе может появиться восемь новых федеральных проектов. Их общий объем составит около 1,1 трлн рублей.



Кроме того, программа предусматривает увеличение затрат на уже имеющиеся проекты. Так, стоимость реализации проекта «Информационная инфраструктура» составит 993 млрд рублей, из которых почти 700 млрд могут привлечь из федерального бюджета.

Проект по переводу государственных услуг и государственного управления на цифру «Цифровое государство», который переименуют в «Цифровое государственное управление», получит из бюджета около 621 млрд рублей, передает РБК.

На проект «Экосистема поддержки цифровых проектов» потребуется 465 млрд рублей, на «Цифровые технологии и проекты» — 195 млрд рублей, «Кадры для цифровой экономики» — 134 млрд, «Информационная безопасность» — 25 млрд рублей.



Напомним, что в начале июля Минкомсвязи внесло в правительство первый вариант нацпрограммы по цифровой экономике.