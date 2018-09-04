Ринат Акчурин: «На рынке Татарстана появились подпольные пивоварни»

Руководитель НКО «Пивная ассоциация Республики Татарстан» Ринат Акчурин заявил, что на рынке республики появились подпольные пивоварни.

По его словам, часть серого рынка республики составляет безакцизное пиво, которое везут из соседних регионов, другая часть — пиво от небольших производств.

«На рынке появились небольшие подпольные пивоварни, которые работают полностью нелегально, буквально в гаражах, и продают свои напитки, в том числе, под видом известных брендов в магазинах разливного пива» — заявил Акчурин в интервью profibeer.ru.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане зафиксировано наибольшее падение продаж пива среди регионов ЧМ-2018.