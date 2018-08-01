В Татарстане зафиксировано наибольшее падение продаж пива среди регионов ЧМ-2018
Продажи пива в России в первом полугодии 2018 года снизились до 320,09 млн декалитров, что на 3,26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей (НСЗП).
Наибольшее падение, несмотря на проведение матчей чемпионата мира по футболу, зафиксировано в Татарстане. В регионе было реализовано 7,89 млн декалитров пива и пивных напитков, что на 71% меньше, чем за первые шесть месяцев 2017 года, сказано в исследовании.
Снижение продажи пива и пивных напитков на 5,66% наблюдалось в Москве, где прошло 12 матчей ЧМ-2018. Также падение зафиксировано в Санкт-Петербурге (-1,84%), в Ростовской области (-1,2%), в Нижегородской области (-16,4%), которые также принимали матчи мундиаля.
Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность разрешения продажи пива на стадионах.АналитикаБизнесРозничная торговля
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