Суд признал оренбургский банк «Акцент» банкротом

Арбитражный суд Оренбургской области признал несостоятельным (банкротом) лишенный лицензии банк «Акцент» из Орска (Оренбургская область). Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Решение о признании кредитной организации банкротом вынесено 4 сентября. Другие подробности дела не приводятся.

Ранее заявление о признании банка «Акцент» банкротом подало в суд 10 июля отделение по Оренбургской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Банк России 18 мая отозвал лицензию у «Акцента» на осуществление банковских операций. Поводом для этого стало неоднократное нарушение кредитной организацией требований нормативных актов ЦБ РФ. Действия банка привели к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.