ЦБ подал иск о банкротстве оренбургского банка «Акцент»
Центробанк подал иск о банкротстве лишенного лицензии банка «Акцент» из Орска (Оренбургская область). Арбитраж Оренбуржья получил заявление 10 июля.
Сумма исковых требований составляет 688,5 тысячи рублей, следует из материалов Арбитражного суда Оренбургской области.
Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Напомним, что в мае ЦБ отозвал лицензию банка. Регулятор оценил бизнес-модель банка как высокорискованную.ЭкономикаБанки
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