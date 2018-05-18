ЦБ отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»

Банк России отозвал с 18 мая лицензию ПАО АКБ «Акцент». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.



Банк России оценил бизнес-модель банка как высокорискованную. «Акцент» неоднократно нарушал требования нормативных актов Центробанка. При этом действия кредитной организации привели к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Отмечается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с наличием реальной угрозы кредиторам и вкладчикам.



Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии у двух московских банков ООО ИКБ «Логос» и ООО КБ «Русский торговый банк».