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ЦБ отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»

07:28, 18.05.2018
ЦБ отозвал лицензию у оренбургского банка «Акцент»
Фото: ru.wikipedia.org / NVO

Банк России отозвал с 18 мая лицензию ПАО АКБ «Акцент». Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора.

Банк России оценил бизнес-модель банка как высокорискованную. «Акцент» неоднократно нарушал требования нормативных актов Центробанка. При этом действия кредитной организации привели к формированию на балансе значительного объема активов низкого качества.

Отмечается, что решение об отзыве лицензии принято в связи с наличием реальной угрозы кредиторам и вкладчикам.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии у двух московских банков ООО ИКБ «Логос» и ООО КБ «Русский торговый банк».

ЭкономикаБанки
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