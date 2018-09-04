Вратарь минского «Динамо»: «Меня впечатлила Казань, наверное, это из-за культуры татар и мусульман»

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о своих впечатлениях от посещения Казани.

«Меня впечатлила Казань. Показалось, что она отличается от других российских городов. Наверное, это из-за культуры, ведь там живут татары и преобладает мусульманство. А еще там шикарная береговая линия на слиянии Казанки и Волги», — приводит слова Энрота «Чемпионат» со ссылкой на издание On Air.



Напомним, вчера в Казани прошел матч регулярного первенства КХЛ между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Победу со счетом 2:0 одержали казанцы, Александр Шарыченков оформил первый «сухарь» в сезоне.