Росприроднадзор оштрафовал предприятия ЖКХ в шести районах РТ за сброс сточных вод

Управление Росприроднадзора по Республике Татарстан оштрафовало на 60 тысяч рублей предприятия жилищно-коммунальной сферы, действующие на территории шести районов республики, за нарушения при сбросе сточных вод в Куйбышевское и Нижнекамское водохранилище.

В ходе проверки Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры установлено, что эти предприятия не обеспечивают требуемую очистку сбрасываемых сточных вод по аммоний-иону, сульфатам, нитритам, нитратам, фосфат-иону, железу, марганцу, меди, фенолу.

Также у организаций отсутствовали разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный объект, утвержденные в установленном порядке нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ и микроорганизмов, говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

По постановлению природоохранного прокурора Управлением Росприроднадзора по Республике Татарстан виновные лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму в 60 тысяч рублей. Руководителям предприятий внесены представления.



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