Около пляжа «Камское море» слили нечистоты — очевидцы

Житель Лаишево рассказал о сливе нечистот в реку Чекма, впадающую в Каму около нового пляжа «Камское море».

«Лаишево. Река Кама. Вон там лаишевский пляж. А вот здесь, с этой стороны – с левой, речка Чекма, — говорит автор видео, добавляя, в эту речку ассенизаторы сливают нечистоты. – Приезжайте в Лаишево купаться, ничего не выдумано, все как есть снято. Что это такое? Скажите, пожалуйста?» — говорит в видео очевидец.

При этом, пресс-секретарь главы Лаишевского района РТ Расим Хазиев подтвердил, что о проблеме в районе знают. Сливает нечистоты некая частная машина, а не муниципальная, передает «Казанский репортер».

Напомним, «Камское море» вошло в список безопасных пляжей для купания в Татарстане.