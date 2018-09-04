В Лондоне произошла новая атака с использованием яда

На западе Лондона произошла очередная атака с использованием отравляющего вещества. Полиция считает, что на западе города произошло нападение с «ядовитой субстанцией».



В настоящее время известно минимум о трех пострадавших, передает РБК. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается.

Отмечается, что полиция получила информацию о случившемся в 14.09 по местному времени (16.09 мск). Полицейских вызвали на улицу Уэстерн-гроув. К месту происшествия приехали также экипажи с пожарных станций Кенсингтон и Паддингтон и медики.

Напомним, в марте в Лондоне отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия. Москва отвергла эти заявления. Но выводы Лондона стали поводом для нового международного скандала и высылки российских дипломатов из стран Европы. Россия ответила зеркально и выслала представителей дипмиссий других стран.