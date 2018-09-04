XIV Международный фестиваль мусульманского кино пройдет в Казани с 4 по 10 сентября 2017 года.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года. Первый фестиваль был организован по инициативе Совета Муфтиев России, Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ, Министерства культуры Республики Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан.
Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».
Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Республики Татарстан, администрация города Казани, Совет муфтиев России. Фестиваль проводится под патронажем Президента Республики Татарстан.
Подробнее о фестивале можно узнать на официальном сайте мероприятия.
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