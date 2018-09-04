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Происшествия

Пожарные в Туле спасли человека из горящей квартиры

17:06, 04.09.2018
Пожарные в Туле спасли человека из горящей квартиры
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Возгорание в комнате одного из домов по улице Руднева Тулы произошло в ночь на вторник, 4 сентября.

«Звеном газодымозащитной службы был спасен один человек. Пострадавших нет», — передает ТСН24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте работали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 13 человек и пять единиц техники. Огнеборцам потребовалось четыре минуты, чтобы ликвидировать открытое горение.

Происшествия
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