Пожарные в Туле спасли человека из горящей квартиры

Возгорание в комнате одного из домов по улице Руднева Тулы произошло в ночь на вторник, 4 сентября.

«Звеном газодымозащитной службы был спасен один человек. Пострадавших нет», — передает ТСН24 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тульской области.

На месте работали четыре пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах. Для ликвидации последствий происшествия привлекли 13 человек и пять единиц техники. Огнеборцам потребовалось четыре минуты, чтобы ликвидировать открытое горение.