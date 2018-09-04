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Уфимские борцы Алан Амриев и Данила Назаров отличились на всероссийском турнире

15:23, 04.09.2018
Уфимские борцы Алан Амриев и Данила Назаров отличились на всероссийском турнире
Фото: wrestrb.ru

Два уфимских борца Алан Амриев и Данила Назаров завоевали медали на всероссийском турнире по греко-римской борьбе памяти Парфенова, который завершился в городе Бор Нижегородской области, сообщили в Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

Воспитанник СШОР по спортивной борьбе РБ Алан Амриев стал серебряным призером в весе 80 кг.

Представитель спортивного клуба им. Гастелло Данила Назаров стал обладателем бронзовой награды в весе 60 кг.

Спортсменов подготовили тренеры Сергей Саломасов, Флюр Ишмаков, Рамиль Сираев и Дамир Ахмедзянов.

Данные соревнования являются отборочными в юношескую сборную команду России по греко-римской борьбе и первым этапом отбора для участия в первенствах Европы и мира 2019 года.

Спорт Башкортостан
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