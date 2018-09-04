В Татарстане после 2020 года могут продлить программу кредитного субсидирования

Республиканскую программу субсидирования кредитов на инфраструктуру и оборудование для резидентов промплощадок, индустриальных парков и управляющих компаний могут продлить после 2020 года.

«Если она будет востребована, а мы на это рассчитываем, то планируем продлить ее одновременно с госпрограммой развития малого и среднего предпринимательства», — цитирует «Татар-информ» первого замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина.

В настоящее время предприятия заявляются на участие в программе, ежеквартально приносят подтверждающие документы об уплате процентов по кредиту и получают компенсацию.

Ранее более 80% крупных российских бизнесменов заявили, что готовы продать часть активов. Вместе с тем только 32% инвесторов не боятся вложиться в новые проекты.