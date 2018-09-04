Более 80% российских бизнесменов захотели продать активы

Более 80% крупных бизнесменов заявили, что готовы продать часть активов. Вместе с тем только 32% инвесторов не боятся вложиться в новые проекты.

Больше половины — 51% опрошенных пожелали продать активы, которые связаны с «риском прекращения деятельности», еще 33% — экономически неэффективные активы. Об этом говорится в результатах глобального опроса консалтинговой группы EY, пишет РБК.

Основной угрозой для развития предпринимательства участники исследования назвали геополитическую напряженность. Среди других рисков: изменение политики в торговой сфере, колебания валютного курса и цифровая трансформация.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что Абрамович продает футбольный клуб «Челси». Он оценил его в 1,2 млрд евро (покупал за 160 млн евро).