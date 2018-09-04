Стоимость всей недвижимости в мире превысила 280 триллионов долларов

Совокупная стоимость всей недвижимости мира по состоянию на конец 2017 года повысилась на 6,2% и достигла рекордных 280,6 трлн долларов.



«Наибольшая доля приходится на жилую недвижимость — 220,6 триллиона долларов. Совокупная стоимость всей коммерческой недвижимости — 33,3 триллиона долларов, а сельскохозяйственных и лесных угодий — 27,1 триллиона долларов», — передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Savills.

По оценкам специалистов компании, стоимость всей недвижимости мира в 3,5 раза больше совокупного мирового ВВП. Стоимость жилья за год выросла на 8%, коммерческой недвижимости — на 3%, а сельскохозяйственные земли подешевели на 0,4%.

Ранее сообщалось, что большинство россиян довольны своими жилищными условиями.