Казанский пороховой завод объявил «тайный» аукцион на закупку оборудования за 21 млн рублей
Казанский пороховой завод объявил тендер на поставку оборудования за 21,1 млн рублей. Эти деньги выделили из федерального бюджета.
Победитель должен поставить оборудование для реконструкции модульного производства нитратов целлюлозы и порохов.
Отметим, другие сведения о закупке, согласно документам тендера, составляют государственную тайну. Аукцион в закрытой форме пройдет 9 октября.
Ранее сообщалось, что Казанский пороховой завод отремонтируют за 331 млн рублей.Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым