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Казанский пороховой завод объявил «тайный» аукцион на закупку оборудования за 21 млн рублей

13:18, 04.09.2018
Казанский пороховой завод объявил «тайный» аукцион на закупку оборудования за 21 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Казанский пороховой завод объявил тендер на поставку оборудования за 21,1 млн рублей. Эти деньги выделили из федерального бюджета.

Победитель должен поставить оборудование для реконструкции модульного производства нитратов целлюлозы и порохов.

Отметим, другие сведения о закупке, согласно документам тендера, составляют государственную тайну. Аукцион в закрытой форме пройдет 9 октября.

Ранее сообщалось, что Казанский пороховой завод отремонтируют за 331 млн рублей.

Промышленность Татарстан
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