Ростехнадзор: отсутствие ЧП на Казанском пороховом заводе — это не случайность

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин во время Нефтегазохимического форума, который проходит в Казани прокомментировал ситуацию на Казанском пороховом заводе. На предприятии, где регулярно случаются ЧП, в этом году не было ни одного подобного случая, это Алешин считает не случайным.

— Нет дерева рядом, а то бы я постучал, но в этом году на Казанском пороховом заводе никаких происшествий не было. Это не просто случайность — много работы делается, там новый руководитель. Основное, что там делается, — внедряются новые технологии, поменьше ручного труда, побольше контролирующих электронных систем — это все дает результат. Там работы еще очень много, завод старый, обрудование старое надо активно менять, — сказал Алешин.

Ранее Алешин прокомментировал взрыв на заводе им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Ситуацию он назвал «тяжелой».