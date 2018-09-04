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Руководитель Ростехнадзора о ЧП на оборонном заводе в Дзержинске: «Взрывы могут продолжаться»

11:56, 04.09.2018

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин сегодня рассказал о ходе расследования взрыва на заводе им. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Ситуацию он назвал «тяжелой».

— Это тяжелая ситуация, там много завалов и взрывы могут дальше осуществляться, поэтому активные проверочные мероприятия еще не начались. Пока мы собираем информацию от свидетелей, документы. Основная работа пойдет, когда мы сможем подойти к месту взрыва, — сказал Алешин журналистам, будучи в Казани на Нефтегазохимическом форуме.

Напомним, что 31 августа под Нижним Новгородом произошел взрыв на заводе имени Свердлова, который производит взрывчатку, погибли 5 человек.

Происшествия
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