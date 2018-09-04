Власти Казани обозначили границы центра города

В Казани подготовят проект планировки территории «Центр» в рамках обозначенных границ. Соответствующее постановление главы исполкома города Дениса Калинкина опубликовано в сборнике документов МО города.

Принимать и рассматривать предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории «Центр» будет Управление архитектуры и градостроительства исполкома города.

Контроль над исполнением постановления возложен на замруководителя исполкома Радика Шафигуллина. В Казани по распоряжению главы Татарстана Рустама Минниханова на 3 месяца приостановили застройку исторического центра города.