Минниханов приостановил строительство в исторической части Казани на 3 месяца

В Казани по распоряжению главы Татарстана Рустама Минниханова на 3 месяца приостановили застройку исторического центра города.

Как сообщила помощник главы РТ Олеся Балтусова в интервью «Татар-информ», за это время будет созвана рабочая группа, которая сформирует план для устойчивого развития территории исторического поселения Казани и проведет ряд форсайт-сессий архитекторов с пошаговым проектированием.

«Здесь понадобится помощь городских сообществ, выявление казанской идентичности, понимание проблем того, почему в центре сейчас так пусто и грустно, по каким причинам центр стал таким несомасштабным человеку и агрессивным к пешеходу. А разрабатывать проект будут именно казанские архитекторы на основании уже сделанной работы. Как бы ни было сложно, миссия этой работы одновременно и благородная, и прикладная — увязать градостроительное развитие территории и сохранение исторического наследия», — рассказала она.

Застройку исторического центра Казани приостановили после заседания Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при президенте РТ, которое состоялось 4 апреля. Тогда Минниханов запретил строить в центре высотные здания.

«В центре не будем больше строить ничего высотного. Вы главный архитектор столицы, самый консервативный человек должны быть, и мы должны вас уговаривать со всех сторон, чтобы что-то такое появилось», — сказал он главному архитектору Казани Татьяне Прокофьевой.

