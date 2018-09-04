Минниханов встретился с представителями Сибирского отделения РАН

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с представителями Сибирского отделения Российской академии наук.

Встреча состоялась в рамках нефтегазового форума, который открылся сегодня в Казани. Минниханов вспомнил предыдущую встречу в Сибирском отделении и предложил сотрудничество со всеми структурами этого отделения РАН. В том числе в нефтехимии, катализе, биохимии и др., передает пресс-служба президента РТ.

Накануне президент РТ также провел несколько встреч в рамках своего визита в Киргизию.