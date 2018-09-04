Минниханов встретился с представителями Сибирского отделения РАН
Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с представителями Сибирского отделения Российской академии наук.
Встреча состоялась в рамках нефтегазового форума, который открылся сегодня в Казани. Минниханов вспомнил предыдущую встречу в Сибирском отделении и предложил сотрудничество со всеми структурами этого отделения РАН. В том числе в нефтехимии, катализе, биохимии и др., передает пресс-служба президента РТ.
Накануне президент РТ также провел несколько встреч в рамках своего визита в Киргизию.ОбществоВласть Татарстан
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