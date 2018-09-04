Некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры — СМИ

Производитель банкоматов — компания NCR — заявила о массовом вбросе фальшивых купюр номиналом 5 тыс. рублей.

Проблема затронула только банкоматы со старыми устройствами для проверки купюр. Банки временно не принимают в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты, передают «Ведомости».

Банкиры пока не могут оценить нанесенный им ущерб, поскольку еще не все банкоматы инкассированы. Но речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.

За первые шесть месяцев 2018 года Банк России выявил 67,8 млн фальшивых рублей.