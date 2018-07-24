ЦБ РФ выявил 67,8 млн фальшивых рублей за шесть месяцев 2018 года
За первые шесть месяцев 2018 года Банк России выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году. Об этом сказано в материалах регулятора.
В ЦБ пояснили, что снижение количества фальшивок связано с тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег. Кроме того, повысился уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр, пишут «Известия».
Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей. По словам экспертов, себестоимость одной поддельной купюры может составлять от нескольких рублей до нескольких сотен в зависимости от качества подделки.
Наибольшее число фальшивых денег обнаружено в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральном округах. Меньше всего — в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах.
Напомним, что за l квартал 2018 года в Татарстане обнаружили 115 поддельных купюр.АналитикаЭкономикаФинансы
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