ЦБ РФ выявил 67,8 млн фальшивых рублей за шесть месяцев 2018 года

За первые шесть месяцев 2018 года Банк России выявил 67,8 млн фальшивых рублей, что на 13,2 млн меньше, чем в прошлом году. Об этом сказано в материалах регулятора.

В ЦБ пояснили, что снижение количества фальшивок связано с тем, что мошенники теряют интерес к подделке денег. Кроме того, повысился уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр, пишут «Известия».

Чаще всего мошенники подделывают банкноты номиналом 5 тыс. рублей и 1 тыс. рублей. По словам экспертов, себестоимость одной поддельной купюры может составлять от нескольких рублей до нескольких сотен в зависимости от качества подделки.



Наибольшее число фальшивых денег обнаружено в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральном округах. Меньше всего — в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах.

Напомним, что за l квартал 2018 года в Татарстане обнаружили 115 поддельных купюр.