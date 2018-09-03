Ростуризм исключил «Натали Турс» из федерального реестра туроператоров

Сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс», исключены из федерального реестра туроператоров. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В нем сказано, что из реестра исключены ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс». Решение было принято в связи с тем, что «Натали Турс» объявило об аннулировании всех своих туров с 4 июля.

Исключение из реестра лишает «Натали Турс» права работать в сфере выездного туризма и, согласно новому законодательству, позволяет запустить механизм страховых выплат туристам, которые пострадали от аннулирования туров.



Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что «подавляющему большинству туристов это не поможет».

«Надежда на 150 млн фингарантий, которые упоминались во всех сообщениях о «Натали Турс», растаяла, хотя и эти деньги не спасли бы ситуацию», — цитирует ее «Интерфакс».



Напомним, что с 3 сентября Ростуризм получил возможность исключать сведения о компаниях из Единого федерального реестра туроператоров.