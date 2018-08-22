Ростуризм с сентября сможет исключать компании из реестра туроператоров

Ростуризм получит возможность исключать сведения о компаниях из Единого федерального реестра туроператоров. Об этом рассказал глава агенства Олег Сафонов.

«С 3 сентября 2018 года вступает в силу новая норма законодательства, которая позволит исключать из Единого федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, фактически прекративших свою деятельность» — цитирует Сафонова "Российская газета".



Глава Ростуризма добавил, что над этой нормой работали два с половиной года, так как в законодательстве были обнаружены пробелы, которыми могли воспользоваться недобросовестные участники рынка.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2018 года в России ликвидировали почти 3 тысячи туристических компаний, что почти на четверть больше, чем за тот же период прошлого года.