Зинэтула Билялетдинов о травме Гарипова: «Мне сложно сказать»

После сегодняшней победы (2:0) «Ак Барса» над минским «Динамо» главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча и отказался комментировать состояние здоровья голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

— Команда хорошо подготовилась к матчу. Два периода смотрелись хорошо, третий период немного не понравился. Хорошо, что выиграли, но есть вопросы.

— Что можете сказать о сроках восстановления Эмиля Гарипова?

— Мне сложно сказать, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени.

Ранее «Реальное время» сообщило о травме Эмиля Гарипова, из-за которой голкипер пропустил сегодняшнюю игру против минского «Динамо». Следующий матч казанцы проведут на своем льду 5 сентября против подмосковного «Витязя».