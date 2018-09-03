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Зинэтула Билялетдинов о травме Гарипова: «Мне сложно сказать»

21:45, 03.09.2018 1

После сегодняшней победы (2:0) «Ак Барса» над минским «Динамо» главный тренер казанского клуба Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча и отказался комментировать состояние здоровья голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

— Команда хорошо подготовилась к матчу. Два периода смотрелись хорошо, третий период немного не понравился. Хорошо, что выиграли, но есть вопросы.

— Что можете сказать о сроках восстановления Эмиля Гарипова?

— Мне сложно сказать, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени.

Ранее «Реальное время» сообщило о травме Эмиля Гарипова, из-за которой голкипер пропустил сегодняшнюю игру против минского «Динамо». Следующий матч казанцы проведут на своем льду 5 сентября против подмосковного «Витязя».

СпортХоккей Татарстан
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    Послезавтра игра с Витязем
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