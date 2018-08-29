Новости спорта

16:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Два игрока «Нефтехимика» получили индивидуальные призы на Кубке Башкортостана

15:36, 29.08.2018

Накануне в Уфе завершился 19-й Кубок Республики Башкортостан. Победу в традиционном предсезонном турнире в этом году одержали хоккеисты «Салавата Юлаева».

Они опередили екатеринбургский «Автомобилист», у которого также 7 очков, за счет победы в личной встрече.

На третьем месте расположился нижнекамский «Нефтехимик», а астанинский «Барыс» занял последнее место.

По итогам турнира организационный комитет определил лучших игроков в своих амплуа.

  • Лучший вратарь — Якуб Коварж («Автомобилист»).
  • Лучший защитник — Филип Ларсен («Салават Юлаев»).
  • Лучший нападающий — Эмиль Галимов («Нефтехимик»).
  • Лучший бомбардир — Павел Куликов («Нефтехимик»).


СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты