Два игрока «Нефтехимика» получили индивидуальные призы на Кубке Башкортостана

Накануне в Уфе завершился 19-й Кубок Республики Башкортостан. Победу в традиционном предсезонном турнире в этом году одержали хоккеисты «Салавата Юлаева».

Они опередили екатеринбургский «Автомобилист», у которого также 7 очков, за счет победы в личной встрече.

На третьем месте расположился нижнекамский «Нефтехимик», а астанинский «Барыс» занял последнее место.

По итогам турнира организационный комитет определил лучших игроков в своих амплуа.

Лучший вратарь — Якуб Коварж («Автомобилист»).

— Якуб Коварж («Автомобилист»). Лучший защитник — Филип Ларсен («Салават Юлаев»).

— Филип Ларсен («Салават Юлаев»). Лучший нападающий — Эмиль Галимов («Нефтехимик»).

— Эмиль Галимов («Нефтехимик»). Лучший бомбардир — Павел Куликов («Нефтехимик»).



