Два игрока «Нефтехимика» получили индивидуальные призы на Кубке Башкортостана
Накануне в Уфе завершился 19-й Кубок Республики Башкортостан. Победу в традиционном предсезонном турнире в этом году одержали хоккеисты «Салавата Юлаева».
Они опередили екатеринбургский «Автомобилист», у которого также 7 очков, за счет победы в личной встрече.
На третьем месте расположился нижнекамский «Нефтехимик», а астанинский «Барыс» занял последнее место.
По итогам турнира организационный комитет определил лучших игроков в своих амплуа.
- Лучший вратарь — Якуб Коварж («Автомобилист»).
- Лучший защитник — Филип Ларсен («Салават Юлаев»).
- Лучший нападающий — Эмиль Галимов («Нефтехимик»).
- Лучший бомбардир — Павел Куликов («Нефтехимик»).
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