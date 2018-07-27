Новости экономики

21:08 МСК
Новости раздела
Экономика

АСВ продлило сроки расчета с кредиторами уфимского «АФ Банка»

20:19, 27.07.2018
АСВ продлило сроки расчета с кредиторами уфимского «АФ Банка»
Фото: google.ru/maps/скриншот

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продлении срока расчетов с кредиторами уфимского «АФ Банка» по 27 сентября 2018 года.

По данным ведомства, речь идет о выплатах кредиторам первой очереди «по обязательствам об уплате компенсации морального вреда, а также по обязательствам в части, превышающей размер страхового возмещения не более чем на 300 тыс. руб. в размере 100% суммы требований, а также по прочим обязательствам в размере 71,21% суммы неудовлетворенных требований, проводимых с 28 ноября 2014 года».

Напомним, что АСВ удалось продать здание главного офиса уфимского «АФ Банка». Пока оно получило только предоплату в размере 8,6 млн рублей.

ЭкономикаБанки Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок