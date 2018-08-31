На территории «Салават купере» появились надписи про ПСО «Казань»

Фото: Дмитрий Савинчев

Сегодня на заборе вокруг дома 11-1 ЖК «Салават купере» появились надписи, связанные с ПСО «Казань», которая занималась этим объектом: «ПСО иди вон», «SOS», «ПСО (позорная строительная организация)». Об этом рассказал активист Дмитрий Савинчев. При этом соципотечник выражает опасения, что появление надписей захотят свалить на будущих жильцов, а надписи уже закрашивают, и якобы этим занимаются работники ПСО.

— На строительную площадку домов 11—1 и 11—5 зашли новые подрядчики. Однако на территории объектов пока что находится имущество нашей компании, и так как забор был испорчен, мы обратились в правоохранительные органы, — прокомментировала «Реальному времени» руководитель пресс-службы ПСО «Казань» Светлана Брайловская. То, что надписи могли закрасить работники ПСО, она не стала комментировать, заметив, что от соципотечников может быть любая информация.

На момент подготовки новости оперативный комментарий от ГЖФ при Президенте РТ не поступил.

Напомним, в середине августа стало известно о том, что ПСО «Казань» отстранили от работы на двух домах ЖК «Салават купере». В пресс-службе минстроя РТ сообщали, что 11-1 будет достраивать «Строитель+», 11-5 «Народный дом».

При этом дом 11-3 ПСО «Казань» достроит самостоятельно.



