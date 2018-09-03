Премьер Башкирии поручил разобраться в данных о росте доходов при сокращении зарплаты

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии премьер-министр республики Рустэм Марданов рассказал, что доходы населения региона выросли на 8,9% при падении средней зарплаты почти на 7%. Он поручил Минтруда разобраться в ситуации.

«Министерство семьи, труда и соцзащиты населения республики должно проанализировать ситуацию и дать свое заключение по поводу колебаний уровня доходов населения, не связанных с зарплатой. К этой работе пусть также подключится и Академия наук», — приводит слова Марданова «Медиакорсеть».

Он отметил, что, по данным социологов, выросли не только номинальные, но и реальные доходы. Средняя зарплата в РБ тем временем упала с 35 до 33 тысяч рублей.

Напомним, что, по данным правительства РБ, в республике выросла рождаемость. Однако в исследовании Росстата утверждается, что за 7 месяцев этого года рождаемость в Башкирии сократилась. При этом смертность, наоборот, выросла. Убыль населения почти достигла 2,7 тысячи человек.