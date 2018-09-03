В Башкирии в июле этого года выросла рождаемость

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов провел очередное оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. В ходе него он озвучил данные о динамике рождаемости в регионе.



— В июле 2018 года мы получили положительный естественный прирост населения, прежде всего за счёт значительного роста рождаемости, – отметил он. – В июле родилось 4,4 тысячи детей. Ранее, с января по июнь 2018 года, рождаемость не превышала 3,8-4 тысяч ежемесячно.

По словам Марданова, положительная динамика может быть результатом действия мер, которые направлены на стимулирование рождаемости. В том числе единовременные выплаты на первого ребенка, передает пресс-служба правительства Башкирии.



При этом, Росстат ранее выявил обратную динамику — демографический спад. В республике выросла смертность при сокращении рождаемости. За первые пять месяцев 2018 года в РБ родилось более 19,3 тысячи детей.