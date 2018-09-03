Шведская компания планирует открыть в Кирове завод по переработке мусора

Компания EcoSaver из Швеции может открыть в Кирове завод по переработке мусора.

Инвестор планирует начать строительство в 2019 году, вложив в проект несколько миллионов евро. Заводы подобного типа занимают не менее 2 га, учитывая зоны складирования и транспортировки, которые полностью автоматизированы. При возведении предусматриваются очистительные сооружения для воды и установки для биогаза, которые помогают создать тепло и электричество из свалочного газа, пишет портал ikirov.ru.

На данный момент компания ведет переговоры с региональным правительством. Софинансирования у властей региона шведы не просят.

Напомним, ранее Минфин разработал законопроект о защите инвестиций в российскую экономику.