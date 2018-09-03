Эксперты о пожаре в Рио-де-Жанейро: «Утрачена вся культурная история Бразилии!»

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Востоковед, дипломат, член-корреспондент Международной экономической академии Евразии (МЭАЕ), руководитель московского филиала МЭАЕ Юлдуз Нуриевич Халиуллин прокомментировал пожар в Национальном музее Бразилии. Напомним, возгорание произошло вечером 2 сентября, причина — пока не установлена. По оценкам специалистов, в музее хранилось более 20 млн уникальных экспонатов: коллекции животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.

— Это — один из крупнейших музеев в Латинской Америке — Национальный музей Бразилии, созданный около 200 лет назад. По предварительным данным, значительная часть музейного фонда, если не все, уничтожена в результате пожара. Там были бесценные артефакты, включая скелеты первых поселенцев Америки. Когда-то, свыше 200 лет назад, здание музея было резиденцией португальской королевской семьи, когда Португалия подчинила Бразилию. Президент страны Мичель Темер назвал сегодняшний день самым печальным днём Бразилии, поскольку созданный ещё в 1818 музей имел свыше 20 млн артефактов, включая метеориты, которые падали на эти земли. Здесь, например, хранили скелет женщины, которую назвали Лузия — этим останкам около 12 тысяч лет. В этом же музее были бесценные греко-романские, египетские артефакты. Все это, можно сказать, прямо на глазах сгорело. Хотел бы, чтобы люди понимали, что это вообще вся культурная история Бразилии — крупнейшей страны Латинской Америки — утрачена, — прокомментировал последствия ЧП «Реальному времени» Юлдуз Халиуллин.