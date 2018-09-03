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Происшествия

В Бразилии сгорел Национальный музей

07:33, 03.09.2018
В Бразилии сгорел Национальный музей
Фото: pixabay.com

В Бразилии вчера вечером, 2 сентября, начался пожар в Национальном музее. Причина возгорания пока не установлена. В результате происшествия никто не пострадал.

По оценкам специалистов, в музее хранилось более 20 млн экспонатов. Там были представлены коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды, сообщает Globo.

Напомним, в Казани ранее горел Храм всех религий. Во время пожара в нем была утеряна часть экспонатов.

Происшествия
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