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В Казани проведут олимпиаду по литературе народов России и СНГ

13:28, 03.09.2018
В Казани проведут олимпиаду по литературе народов России и СНГ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Духовное собрание мусульман России и Казанский федеральный университет проведут в Казани международный фестиваль-олимпиаду для учащихся и студентов по литературе народов России и тюркоязычных стран СНГ.

«Через поиск литературных связей учащиеся смогут увидеть связи народностей, менталитетов, обычаев, культур, которые тянутся сквозь века. Именно такие проекты содействуют гражданскому единству», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу собрания Альбира Крганова.

Отмечается, что среди тюркоязычных стран будут представлены Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Мероприятие пройдет 10—14 ноября в Казани.

Напомним, в августе в Казани прошел Фестиваль национальных литератур народов России.

ОбществоОбразование Татарстан
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