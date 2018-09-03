В Казани проведут олимпиаду по литературе народов России и СНГ

Духовное собрание мусульман России и Казанский федеральный университет проведут в Казани международный фестиваль-олимпиаду для учащихся и студентов по литературе народов России и тюркоязычных стран СНГ.



«Через поиск литературных связей учащиеся смогут увидеть связи народностей, менталитетов, обычаев, культур, которые тянутся сквозь века. Именно такие проекты содействуют гражданскому единству», — передает «Интерфакс» со ссылкой на главу собрания Альбира Крганова.

Отмечается, что среди тюркоязычных стран будут представлены Азербайджан, Казахстан и Киргизия. Мероприятие пройдет 10—14 ноября в Казани.

Напомним, в августе в Казани прошел Фестиваль национальных литератур народов России.