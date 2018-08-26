В Казани пройдет фестиваль национальных литератур народов России

С 27 по 30 августа в Доме Аксенова пройдет Фестиваль национальных литератур народов России, который представит литературные достижения народов страны.



На сегодняшний день помимо русского языка существует около 100 письменных языков, из них на 59 создаются художественные произведения, издаются книги и журналы, ставятся спектакли, передает «Татар-информ».

Задача фестиваля — познакомить гостей с разнообразием языков и литератур страны. Гостями фестиваля станут поэты, журналисты, литераторы, актрисы, историки и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске открыли памятник по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Скульптура представляет собой самого поэта, сидящего на велосипеде. Она является частью масштабного арт-проекта «Сказки о золотых яблоках».