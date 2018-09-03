«Саратовские авиалинии» вернули пассажирам 283 млн рублей

АО «Саратовские авиалинии» вернуло пассажирам 283,85 млн рублей.

По данным на 31 августа всего возвращено денег за 40 456 билетов. За прошлую неделю пассажирам перевозчика вернули 22 млн рублей, рассказали в пресс-службе компания.

Напомним, «Саратовские авиалинии» прекратили полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта с 31 мая. В середине августа стало известно, что авиакомпания выплатила около половины долга за билеты.