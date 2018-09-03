Дело зятя экс-главы Удмуртии вернули в прокуратуру

Октябрьский районный суд Ижевска вернул в прокуратуру уголовное дело, возбужденное в отношении зятя бывшего главы Удмуртии Захара Милостивенко и Леонида Селиверстова. Они обвиняются в заключении ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля) с использованием своего служебного положения.

Как сообщили «Реальному времени» в объединенной пресс-службе судейского сообщества Удмуртии, в обосновании постановления суда говорится, что дело возвращается прокурору «для устранения препятствий его рассмотрения судом», так как указанная в деле сумма ущерба посчитана без учетов затрат участников аукциона и включает только размер упущенной выгоды.

Два заявителя указывают соответственно суммы в 43 млн и в 43,044 млн рублей. При этом для рассмотрения дела необходимо правильно определить сумму ущерба. Постановление суда о возврате дела в прокуратуру хотят оспорить прокурор и заявители. Их апелляционные жалобы будут рассмотрены в Верховном суде Удмуртии 18 сентября.

Напомним, по версии следствия бывший руководитель ООО «Автодормостпроект» и депутат гордумы Ижевска Захар Милостивенко от имени компании заключил антиконкурентное соглашение, которое позволило выиграть торги на право заключить контракт по проектированию строительства проспекта Михаила Калашникова в Ижевске в 2017 году.

В январе 2018 года Удмуртское УФАС признало ООО «Автодормостпроект» и ООО «Нива» нарушившими закон о защите конкуренции в части создания картеля и оштрафовало их соответственно на 4,5 млн и 116 тысяч рублей.

Захара Милостивенко называют зятем бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.