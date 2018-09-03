Представители «Урала» пробежали Уфимский Международный марафон

Волейболисты и тренеры «Урала» приняли участие в IV Уфимском международном марафоне, сообщаетпресс-служба уфимского клуба.

Спортсмены пробежали дистанцию в три километра. В мероприятии участвовали Даниэле Баньоли, Джованни Росси, Ярослав Антонов, Андрей Титич, Андрей Зубков, Александр Абросимов, Егор Феоктистов, Александр Мочалов, Дмитрий Кириченко, Роман Брагин, Игорь Филиппов, Александр Родионов, Денис Черейский, Евгений Рыбаков, а также работники клуба и талисман команды.

В УММ приняло участие около четырех тысяч спортсменов из 15 стран и 200 городов. Программа марафона предусматривала несколько дистанций — 3, 10, 21,1 и 42,2 км, эстафету 4 по 10 км, заезд хендбайкеров — спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.