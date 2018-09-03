В Башкирии поручили министерствам разработать правки в проект деления России на макрорегионы

Премьер-министр Башкортостана поручил республиканским органам исполнительной власти внести дополнительные предложения в инфраструктурную карту региона по проекту деления России на 14 макрорегионов.

В правительстве республики также прокомментировали включение Башкортостана в Волго-Уральский макрорегион наряду с Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областями.

«Здесь традиционно для республики определены отрасли сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, нефтехимического комплекса, металлургии, приборостроения и машиностроения, туризма, IT, производства мебели, одежды, пищевых продуктов, лекарственных препаратов и медицинских изделий», — заявил министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков.

Кроме того, от республики предложено включить две агломерации — Уфимскую и Южно-Башкортостанскую.



Напомним, включение Башкирии в Волго-Уральский макрорегион наряду с Саратовской и Пензенской удивил специалистов. Многие увидели цель — укрупнить регионы и ликвидировать национальные республики. Ранее половина полпредов президента выступили против деления России на макрорегионы.